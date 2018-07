"Videoref zou zelfde beslissing genomen hebben" Prendergast 04 juli 2018

00u00 0

"Proficiat met jullie kwartfinale. 'You did a good job'." Peter Prendergast (54) volgt het mondiale voetbal nog steeds op de voet vanuit Jamaica. Daar heeft hij al dertig jaar een eigen bedrijf in distributie en financiën. "Ah, je belt voor de duw van Wilmots op Roque Junior. (lacht) Ik zal de uitleg nog eens doen, 'in the interest of the game.' Ik sta nog steeds achter die beslissing. Waarom niet? Ik zal jou eens een vraag stellen. Ken jij Marc? Zou hij achter de scheidsrechter lopen, mocht die niet de juiste beslissing genomen hebben? Ik denk het wel. Kijk gewoon naar zijn lichaamstaal op het moment dat ik de goal afkeur. Zijn hoofd gaat naar beneden en hij wandelt weg. Zou jij dat doen als je weet dat de beslissing fout is en dat je doelpunt tegen een ex-wereldkampioen wordt afgekeurd....? (denkt na) Aan de rust hebben we even gepraat. Toen heb ik hem duidelijk gezegd. 'Come on Marc, a push is a push.' Met de videoref zou ik dezelfde beslissing genomen hebben. De VAR was niet nodig geweest." Zelf fluiten doet Prendergast niet meer. "Ik ben enkel FIFA-instructeur. Of ik het voorbeeld van Wilmots gebruik voor de huidige scheidsrechters? Neen, tenzij ernaar gevraagd wordt. Dan zeg ik dat het een moedige beslissing was, dat je goed moet kijken naar de fouten die weg van de bal gebeuren én hoe ik erin geslaagd ben om die fase te zien. 't Is niet de eerste keer dat een controversiële beslissing achteraf juist blijkt te zijn." België denkt er nog altijd anders over. Prendergast lacht. "Succes in jullie volgende match." (FDZ)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN