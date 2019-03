"Victor bewijst dat hij juiste keuze heeft gemaakt" Kristof Vandewalle, laatste WT-tijdritwinnaar 20 maart 2019

Kristof Vandewalle was in 2014 de laatste Belg die een tijdrit op WorldTourniveau kon winnen, hij deed dat toen in de Ronde van Polen. "Campenaerts bewijst dat het de juiste keuze was om zich 100% toe te leggen op de tijdritten", zegt Vandewalle. "Ik ben ook heel blij dat die mooie resultaten nu ook echt gewaardeerd worden in België. De waarde van een zege kun je afmeten aan het deelnemersveld, met Dennis en Dumoulin was dat in de Tirreno-Adriatico toch spectaculair. Met het oog op het werelduurrecord is dit sowieso een boost", gaat Vandewalle verder. "Ik vind het een luxe dat hij zich daar een volledig voorjaar op mag focussen, dat heeft hij natuurlijk zelf afgedwongen. Hij durft alternatieve keuzes maken, kijk maar naar die voorbereiding in Namibië, maar als hij dat werelduurrecord op zijn naam schrijft, is het dat allemaal waard geweest." (KDZ)

