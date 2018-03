"Veviba verkocht gewoon vlees als biovlees" 16 maart 2018

Het in opspraak gekomen slachthuis Veviba zou gewoon vlees verkocht hebben als biovlees. Dat staat in een nota van het parket van Luxemburg, die justitieminister Koen Geens (CD&V) heeft voorgelezen in de Kamercommissie Justitie. Vorige week raakte al bekend dat het vleesbedrijf zich schuldig maakte aan fraude. Zo werden de etiketten met invriesdatum van bevroren vlees vervalst en verwerkte het bedrijf vlees dat niet geschikt is voor menselijke consumptie. Daar blijft het niet bij, blijkt nu. Uit een nota van het parket van Luxemburg blijkt dat het op 10 maart vorig jaar een pv tegen Veviba binnenkreeg, waarin stond dat de "traceerbaarheid werd vervalst met het oog op het inbrengen van niet-biovlees in de filière van bio". Zo kon het bedrijf de winst vergroten, aldus het parket.

