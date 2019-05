Exclusief voor abonnees "Vetpercentage zegt lang niet alles over fitheid refs" 31 mei 2019

De Belgische voetbalbond heeft beslist dat scheidsrechters in 1A en 1B hun vetpercentage onder de 12% moeten houden. Anders mogen ze vanaf 17 oktober niet meer fluiten. Experts hebben ernstige bedenkingen bij de nieuwe maatregel. Enerzijds omdat de limiet wel héél scherp is, anderzijds omdat die ene waarde op zich weinig zegt over hoe fit en gezond je bent. Bovendien is het bijzonder moeilijk om het vetpercentage betrouwbaar te meten. Verschillende arbiters maken zich naar verluidt al zorgen, maar dat is volgens Frank De Bleeckere - ex-topref en assistent-technisch directeur van het Referee Department - nergens voor nodig. "Het zal hen wel lukken. De vetpercentages die we de laatste keer hebben vastgesteld, sterken me in die overtuiging." (LVB)

