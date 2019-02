"Verzekering zal slachtoffers vergoeden" BNP Paribas Fortis 05 februari 2019

De bank weet nooit wat de inhoud is van een verhuurde kluis. In de BNP Paribas Fortis op de Belgiëlei is dat niet anders. In principe is elke klant verzekerd tegen diefstal. "Het maximumbedrag verschilt van bank tot bank", zegt Isabelle Marchand van bankenfederatie Febelfin.

