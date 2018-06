"Verwennen met een 'pateeke'" Psycholoog-seksuoloog Goedele Liekens dochters Céleste (19, Psychologie) Merel 20, Handelswetenschappen) 16 juni 2018

"Zelf heb ik geen stress over de examens van mijn dochters", steekt psychologe en seksuologe Goedele Liekens van wal. "Merel en Céleste zitten op kot en ik heb er vertrouwen in dat ze de examenperiode goed zullen doorstaan. Al maken mijn dochters zich daar natuurlijk wel al eens zorgen over. Ik sta altijd voor hen klaar als ze hun hart willen luchten én we bellen regelmatig. Vaak gaat het dan over hoe ze zich voelen of hebben ze vragen over studiemethodes en -planningen. Ik laat mijn kinderen aangeven wat ze nodig hebben, en probeer hen daar zoveel mogelijk in te volgen."

