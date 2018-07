"Verwacht reactie na verloren galamatch" Debutant Verheyen 28 juli 2018

Gert Verheyen staat met KV Oostende voor zijn vuurdoop in eerste klasse tegen Moeskroen. KVO verloor vorig seizoen in eigen huis de openingsmatch tegen 'Les Hurlus' met 0-1, toen het begin van een ellendig jaar voor de kustploeg: "Ik ben heel benieuwd", aldus Verheyen, die na een wisselvallige voorbereiding en veel nieuwkomers nog met vragen zit. "Goed starten is altijd meegenomen. Deze match is belangrijk, maar niet bepalend. Afwachten wat mijn jongens zullen brengen, want vorige week was ik onaangenaam verrast door de galamatch tegen Zagreb. De kwaliteit in balbezit moet omhoog, dat is een enorm werkpunt." Verheyen laat Bjelica, die naar een andere club op zoek moet, uit de selectie: "Hij heeft dit aan zichzelf te danken. Ik had hem al eens twee dagen naar huis gestuurd om te bezinnen. Als je dan terugkomt en het niet beter doet... Spelers denken dat de trainer de ploeg opstelt, maar dat doen ze eigenlijk zelf. Door hun prestaties en gedrag beslissen ze zelf of ze zullen spelen of niet." (TTV)

