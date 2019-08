Exclusief voor abonnees "Verwacht niet veel beweging meer" Preud'homme 24 augustus 2019

Standard begon het seizoen met 9 op 12 en draait bovenaan mee. Michel Preud'homme ziet zijn team langzamerhand evolueren naar het eindproduct wat hij voor ogen heeft. "Na één jaar op de nagel kloppen en met een aantal spelers die zich goed integreren, zit er steeds meer in ons spel. Als we snel een gaatje vinden, spelen we direct en verliezen we geen tijd, maar als het dicht zit, blijven we geduldig combineren. Die situaties herkennen ze steeds meer. Van beide gevallen waren er voorbeelden bij onze goals tegen Moeskroen. We willen een collectief team vormen." De slotweek van de transferperiode zit eraan te komen, maar Preud'homme verwacht niet dat er in Luik nog veel deals worden afgesloten. "Er zijn altijd nog transfers in zo'n laatste week, maar wij hebben al veel dingen afgerond. We moeten klaar zijn om te reageren, mocht er een mooi voorstel voor een speler binnenlopen waar we ons in kunnen vinden, maar daarnaast verwacht ik niet veel beweging meer." (SJH)

