"Verwacht donderdag serieuze reactie"

De persconferentie kon niet snel genoeg beginnen voor Philippe Clement. Ontgoocheld in de prestatie van zijn spelers. "We startten nochtans als beste ploeg met een grote kans die we missen. En dan krijgen we zelf een doelpunt binnen in het midden van het doel - ik weet niet wat er daar gebeurd is. Na de 1-0 namen we het opnieuw helemaal over en kregen we kansen genoeg om gelijk te maken. Na de rust begonnen we opnieuw goed, maar we gaven de 2-0 weg. Een cadeau, net als hun eerste doelpunt. (zucht) Vervolgens missen we opnieuw de aansluitingstreffer op een eigenaardige manier (doelt op de misser van Pozuelo, red.). Na de 3-0 vielen we als los zand uit mekaar. Het is de eerste keer dat zoiets gebeurt sinds december. Dat maakt me kwaad. Ik verwacht een serieuze reactie van de spelers. Ik ben benieuwd wie gaat opstaan deze week. Voor mij kan het niet snel genoeg donderdag zijn en ik hoop dat de jongens hetzelfde denken."

