"Vertrokken voor kopie van 2018: team Lefevere domineert" DE CONCLUSIES VAN TOM BOONEN 04 maart 2019

"Andere Zdenek dan ik gewoon ben"

"Meer dan hun numerieke overmacht vond ik vooral twee goeie, weloverwogen tactische beslissingen aan de basis liggen van de dubbele triomf van Lefeveres troepen. In Kuurne was Jungels duidelijk de sterkste, in de Omloop pakte Stybar het slim aan. Dit was een andere Zdenek dan degene die ik gewoon ben. Rustig, volwassen, koersend met lef en overtuiging. Boem, alle troeven op tafel, niet meer omkijken en gáán. Topconditie en gepaste 'cool' in stresssituaties is dé succesformule. Kan Styby die trend doortrekken - wat ik verwacht, hij heeft volgens mij nog marge - dan komt er een serieuze kandidaat-monumentenwinnaar bij. Ik vrees ook dat we vertrokken zijn voor een kopie van het voorjaar 2018. Met een totale dominantie van Deceuninck-Quick.Step. Al verwacht ik nog wel een betere Terpstra. Trouw aan de traditie was hij wat afwezig in de Omloop. Maar wel dik oké in Kuurne. Er zit duidelijk dash op Niki."

