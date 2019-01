"Vertragingen vliegverkeer zullen fors toenemen" 03 januari 2019

De toename van het vliegverkeer dreigt de komende jaren tot almaar meer vertragingen te leiden. Dat zegt de Europese luchtverkeersleider Eurocontrol. "De Europese vliegvelden kunnen de groei van het luchtverkeer niet aan. Het wordt zo druk dat elke afwijking van het schema grote gevolgen heeft voor de volgende vluchten. Als de knelpunten niet worden aangepakt, zal in 2040 het aantal vliegpassagiers dat per dag met vertragingen wordt geconfronteerd, zijn vertienvoudigd tot 470.000." Dat zei David Marsh, dataonderzoeker bij de Europese luchtverkeersleider, gisteren in het Nederlandse 'Algemeen Dagblad'. Eurocontrol voorziet tegen 2040 een stijging van het aantal vluchten in Europa met 53%, naar ruim 16 miljoen per jaar. "Straks krijgt bijna een half miljoen passagiers per dag met een vertraging tot twee uur te maken", zegt Marsh. Het afgelopen jaar verdubbelde het aantal minuten vertraging al ten opzichte van 2017.

