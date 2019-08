Exclusief voor abonnees "Vertonghen is fit en zal misschien spelen" 17 augustus 2019

De contractsituatie van Jan Vertonghen (32) heeft er niks mee te maken. Anders had Mauricio Pochettino ook Toby Alderweireld en Christian Eriksen (straks eveneens beiden einde contract) uit zijn kern geweerd. Binnen Tottenham valt nog altijd te horen dat de coach de Rode Duivel op de openingsspeeldag op de tribune zette wegens fysiek onvoldoende scherp. Tussen trainer en zijn meest ervaren verdediger is er niks blijven hangen. "We zullen zien of hij zal spelen", zei Pochettino. Vertonghen reisde alvast mee naar Manchester voor de topper tegen kampioen City (vandaag om 18.30u). "Hij is fit - niet geblesseerd. Na de laatste training hak ik mijn knopen door." Vertonghen ligt in balans met Alderweireld en Davinson Sánchez. Kevin De Bruyne is de man naar wie in de topper wordt gekeken. (KTH)

