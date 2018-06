"Verspil geen water of kraan gaat dicht" 30 juni 2018

Bij temperaturen tot boven de 30 graden is het dit weekend overal puffen en zweten geblazen. Maar denkt u toch maar twee keer na voor u de kraan opendraait om uw zwembad bij te vullen of uw gazon te besproeien. De watermaatschappijen merken nu al een forse toename van het verbruik en er liggen nog tien droge dagen in het verschiet. "Als de vraag blijft stijgen, dreigen er leveringsproblemen en moeten we overschakelen op een verbod op het gebruik van leidingwater om auto's te wassen of gazons te besproeien", klinkt het. Wie dat verbod negeert, riskeert een GAS-boete. (YDS)