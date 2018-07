"Verschrikkelijke dag" Bardet 26 juli 2018

Het slijm gutste uit zijn mond. Romain Bardet (27) kraakte op de Col du Portet, verloor 2:36 op ritwinnaar Quintana, 1:48 op Thomas en viel in de stand terug van plaats vijf naar acht. De Franse hoop, in 2016 en 2017 toch telkens op het podium in Parijs, moest op 5,6 kilometer van de streep Thomas en co. laten rijden. Pijnlijk om zien. "'t Was gewoon een verschrikkelijke dag", was Bardet eerlijk. "Op de slotklim wilden mijn benen gewoon niet meer mee." Bardet gaf ook nog mee dat hij die slotklim had afgewerkt met barstende hoofdpijn - het maakte zijn tocht er niet makkelijker op. "Zo'n slechte dag is verdomd moeilijk om mee om te gaan. Zeker omdat aan deze drie weken een maandenlange voorbereiding voorafgegaan is. Maar ik was gewoon niet goed. Simpel." (TLB)

