"Verrassende namen in WK-selectie" 06 september 2018

De selectie wordt pas maandag bekendgemaakt, maar zonder pech is Tim Wellens één van de Belgische speerpunten op het WK in Innsbruck. "De renners die erbij zijn, zijn al op de hoogte, denk ik", zegt de Limburger. "Het is een andere selectie dan gewoonlijk - voor mij persoonlijk zitten er enkele verrassingen bij - maar het is ook een ander parcours dan we gewoon zijn. Voor dit WK is het een goeie selectie."

HLN