"Verplicht winkels om elektronische betaalmiddelen te aanvaarden" 07 maart 2019

CD&V wil handelaars verplichten om elektronische betaalmiddelen te aanvaarden. Dat staat in een wetsvoorstel van Kamerlid Leen Dierick. De partij wil dat elke handelszaak het mogelijk maakt om op minstens één manier elektronisch te betalen. "We evolueren naar een 'cashless society' waar niet iedereen altijd briefjes en muntstukken op zak heeft. De consument moet altijd de mogelijkheid hebben om zijn aankopen elektronisch uit te voeren", vindt Dierick. "Een betaalterminal is tegenwoordig zelfs niet meer nodig, denk maar aan de app Payconiq." CD&V stelt geldboetes voor van 26 tot 10.000 euro voor wie zich niet aan de regels houdt. Toch benadrukt Dierick dat volgens de wet met cash betalen altijd een optie moet zijn. De zelfstandigenorganisatie NSZ vindt het voorstel ongehoord. "Elektronisch betalen moet voor de handelaar nog goedkoper, enkel zo kunnen kaartbetalingen nog verder gestimuleerd worden." (AVA)

HLN