Exclusief voor abonnees "Veroordeeld, maar geen straf? Dan blijf ik gewoon de wet overtreden" 27 maart 2019

00u00 0

De zaakvoerder van een Brico-filiaal in het Vlaams-Brabantse Diest-Webbekom heeft zich voor de Leuvense strafrechter van z'n meest inventieve kant getoond. Pieter Van Nerum (50) werd veroordeeld omdat hij zijn doe-het-zelfzaak zeven dagen op zeven openhield, wat verboden is in ons land. De rechter verklaarde de feiten bewezen, maar verleende opschorting van de uitspraak voor een jaar. En dus... houdt de vijftiger zijn Brico-filiaal voortaan nog steeds zeven op zeven open, kondigde hij aan. "Want je kan toch geen twee keer veroordeeld worden voor hetzelfde", zei hij laconiek. "Mijn 'misdrijf' duurt dus verder." Al past hij daar toch beter mee op - want als hij opnieuw de wet overtreedt, wacht hem wellicht wel degelijk een nieuwe rechtszaak. Toch maar even het strafwetboek uitpluizen, dus. (SVDL)

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen