"Vermijd stress en zonlicht" SCHOONHEID 19 mei 2018

Rimpels, hangborsten, vetrolletjes en verzakkingen: vrouwen in de menopauze worden meestal niet blij als ze in de spiegel kijken. "Het verouderingsproces stoppen is helaas onmogelijk, maar met de juiste verzorging kan je het wel enigszins afremmen. Door te stoppen met roken en alcohol te drinken, en veel fruit en groenten te eten, zal je vanzelf een mooiere huid krijgen. Vermijd stress, blijf uit de zon, slaap genoeg en drink genoeg water. Wees kieskeurig met producten die je op je huid smeert: duur is zeker niet altijd beter. Reinig en hydrateer je huid elke dag grondig."