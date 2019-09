Exclusief voor abonnees "Vermijd contact met muntjes of sleutels, en ook een val kan tot ontploffing leiden" 05 september 2019

00u00 0

"Deze man heeft geluk gehad. Er zijn al mensen die hun tong of tanden kwijtspeelden toen een e-sigaret in hun mond ontplofte", zegt brandpreventie-adviseur Tim Renders. Hoe zo'n zelfontploffing te verklaren is? "In een e-sigaret zit een lithiumbatterij. Die vind je ook terug in je smartphone, elektrische fiets of laptop, en kan oververhit raken. In Vlaanderen en Nederland schiet elke week een elektrische fiets in brand. Soms komt dat door een productiefout, getuige de Samsung Galaxy Note 7 die nooit in Europa op de markt mocht." Maar de problemen kunnen ook ontstaan na een val. "Elke keer een gsm valt, zou je de batterij bij de officiële verdeler moeten laten checken. In een lithiumbatterij zitten positieve en negatieve elektroden. Als ze in contact komen met elkaar, krijg je een niet te stoppen warmteontwikkeling die leidt tot ontploffing. De elektroden worden daarom gescheiden door een elektrolyt. Dat vliesje kan bij een val beschadigd geraken. Veel e-sigaretten hebben ook reservebatterijen. Neem die altijd in een beschermdoosje mee. Los in de zak kan de batterij in contact komen met muntstukken of je sleutels: dan riskeer je een kortsluiting. Let er ten slotte ook op dat de e-sigaret een UL-keuringslabel heeft", besluit Renders. (IDV)

