"Verliezen play-off 1 niet hier" De Decker 12 maart 2018

Het resultaat van Standard verzacht de pijn bij Antwerp wat - de Great Old had uiteindelijk een monsteroverwinning nodig gehad voor een ticket richting play-off 1 - maar de ontgoocheling na de 2-1-nederlaag smaakte toch bitter. "In de eerste helft hadden we de betere kansen, maar in de tweede helft had Anderlecht de bovenhand, zelfs met hun numerieke ondertal", aldus T2 Wim De Decker, die tribunezitter Laszlo Bölöni verving. "We probeerden iets te forceren met de inbreng van Oulare in de spits, maar dat draaide anders uit. Soms speel je anders met een man meer, beginnen jongens op verkeerde posities te lopen. Soit: er valt niets af te dingen op de overwinning van Anderlecht. Maar het is niet hier dat we play-off 1 laten liggen. Dat hebben we in de reeks matchen na Nieuwjaar gedaan."

