"Verlenging levensduur Doel 1 en 2 was onwettig" 30 november 2018

De verlenging van de levensduur van onze twee oudste kerncentrales, Doel 1 en Doel 2, was onwettig. Dat zegt de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie na een klacht van Bond Beter Leefmilieu en Inter-Environnement Wallonie. Volgens de milieuorganisaties is er voor de verlenging van tien jaar, die de Kamer drie jaar geleden goedkeurde, nooit een publieke consultatie gebeurd en werd ook geen milieueffectenrapport opgemaakt. Advocaat-generaal Juliane Kokott, die het Hof in Luxemburg adviseert, zegt dat zo'n rapport in principe nodig is. Ze acht het echter niet uitgesloten dat het Grondwettelijk Hof in België, dat het laatste woord krijgt, toch beslist dat de centrales open kunnen blijven. Dat kan op voorwaarde dat het algemeen belang daarvan wordt aangetoond, dat de zaak zo snel mogelijk wordt geregulariseerd en dat een milieueffectenrapport de verlenging niet in de weg staat. (SPK)

