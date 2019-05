Exclusief voor abonnees "Verkozen, maar zitje was beloofd aan een man" Vlaams Belang zet 'fake kandidate' op lijst 29 mei 2019

00u00 0

Een vrouw van haar woord, zo noemt ze zichzelf. Cafébazin Lut Deforche-Degroote (53) uit Roeselare raakte verkozen als Vlaams Parlementslid, maar geeft haar zitje door aan een mannelijke stadsgenoot. Het was dan ook nooit de bedoeling dat ze zou zetelen - de partij had gewoon een vrouw nodig om de tweede plaats van de lijst te staan. "Ik had niet verwacht dat ik echt verkozen zou worden, maar ik ga mij nu wel aan de afspraak houden", zegt ze. Daarmee misloopt Lut ook een maandloon van zo'n 7.000 euro netto. "Dat besef ik, ja. Mo how, voor 't geld moet je daar ook niet gaan zitten, hé. Het is met een dubbel gevoel, maar ik zet me er wel over."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis