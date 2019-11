Exclusief voor abonnees "Verkoop geen tabak meer in supermarkt en nachtwinkel" 20 november 2019

00u00 0

Verbied de verkoop van tabak in supermarkten, nachtwinkels en tankstations en ban meteen ook elke vorm van publiciteit voor tabaksproducten. Zo luidt een wetsvoorstel van parlementslid Els Van Hoof (CD&V). "In 2018 rookte meer dan één Belg op de vijf, van wie 17% dagelijks", aldus Van Hoof, die de tabaksindustrie en haar gerichte marketingstrategieën op de korrel neemt. De Hoge Gezondheidsraad stelt voor de verkoop van tabak te beperken tot tabak- en krantenwinkels, wat Van Hoof in haar wetsvoorstel meeneemt.