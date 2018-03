'Verkeerde man' het ziekenhuis in geslagen: toch 16 maanden cel 27 maart 2018

00u00 0

Een 22-jarige man uit Maasmechelen, A.B., moet 16 maanden de cel in omdat hij een twintiger uit Dilsen-Stokkem in het ziekenhuis sloeg. Zijn 20-jarige kompaan, M.O. uit Dilsen-Stokkem, werd veroordeeld tot 15 maanden cel. Alleen: de twee hadden de 'verkeerde man' hadden aangepakt. A.B. was in alle staten toen hij zag dat iemand zijn Ford Fiesta had aangereden en vluchtmisdrijf pleegde. Hij had enkel de jas van de aanrijder gezien. Toen A.B. later de jas herkende, ging hij met z'n maat meteen over tot actie: de twee persten de ongelukkige 150 euro af en timmerden hem in elkaar. Het onterecht geviseerde slachtoffer heeft recht op 1.366 euro schadevergoeding terwijl de Ford Fiesta van A.B. verbeurd verklaard werd. (JEK)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN