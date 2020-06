Exclusief voor abonnees 'Vergeten' eventsector voert actie Slagveld van 1.000 flightcases 19 juni 2020

Duizend zwarte flightcases op de trappen van Paleis 5 op de Heizel, symbool voor de 80.000 werknemers die de regering 'vergeten' is. De eventsector voerde gisteren actie in Brussel, en vraagt toestemming om weer kleine evenementen te organiseren. Daarvoor ligt zelfs een veiligheidsplan klaar, maar dat krijgt voorlopig geen groen licht van de politiek. "Elke dag heb ik huilende mensen aan de lijn omdat ze het niet gaan redden", zegt Steven Droogers van de cateraarsfederatie Becas. "Dat is schrijnend. En ze vragen niet eens veel: alleen wat toekomstperspectief."

