"Verdienstelijk debuut" Schilderijen van oom Boudewijn mogelijk 10.000 euro waard 23 juli 2018

De twee portretten die koning Filip geschilderd heeft van zijn overleden oom Boudewijn - en die deze zomer te bewonderen zijn in het koninklijk paleis - krijgen applaus van kunstkenner Paul De Grande. "Hoe hij met kleuren speelt, de expressie op de snoet van de hond: echt heel mooi voor iemand die nog maar een tijdje bezig is", zegt de expert, bekend van het VIER-programma 'Stukken van mensen'. "Uiteraard mogen we hem op basis van deze twee werken niet meteen tot onze topkunstenaars rekenen, maar het is zeker een verdienstelijk debuut." De waarde van de schilderijen wordt in dit geval heel erg bepaald door wie ze geschilderd heeft. "Ze zullen allicht nooit op een veiling belanden, maar mocht dat toch gebeuren, dan zullen ze sowieso een serieus bedrag opleveren - enkel en alleen omdat ze van de hand van de vorst zijn. Een precies bedrag noemen is moeilijk. Maar ik denk dat zo'n werk toch 10.000 euro kan opbrengen." De Grande kijkt vooral uit naar de evolutie die de koning-schilder zal doormaken. "We kennen zijn nauwe band met Boudewijn. Maar wat als hij portretten gaat maken van mensen die hem minder nauw aan het hart liggen?" (DB)

