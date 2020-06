Exclusief voor abonnees "Verdachte van moord op Maddie wist al in 2013 dat hij gezocht werd" 13 juni 2020

Christian B. (43), de verdachte van de moord op het Britse meisje Madeleine McCann, wist al zeven jaar lang dat de Duitse politie hem wilde ondervragen. Dat komt volgens 'Der Spiegel' door een blunder in het onderzoek. Volgens het tijdschrift stuurde de politie van Braunschweig de Duitser al in 2013 een oproepingsbrief, waarin stond dat ze hem wilden verhoren in de zaak. Daardoor had Christian B. genoeg tijd om bewijsmateriaal te vernietigen. Een agent zegt in 'Der Spiegel' dat dat niet de gebruikelijke procedure is. Hij betreurt dat de fout werd gemaakt. (SRB)