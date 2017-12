'Verboden' groene fee 00u00 0

Geloof het of niet, maar tot 2005 was absint, alias 'De Groene Fee', verboden in ons land. En dit omdat deze sterke drank op basis van onder meer absintalsem en anijs een vermeende hallucinerende werking zou hebben. Aan die mythe hielpen in de 19de eeuw legendarische schilders als Vincent Van Gogh en Henri de Toulouse-Lautrec mee, die enkele van hun werken geschilderd zouden hebben onder invloed van absint. Maar toen eindelijk duidelijk werd dat absint vooral de sterkere broer van pastis is, mocht hij ook bij ons weer probleemloos in de rekken. Bij Delhaize wacht momenteel een box met 3 flesjes van 10 cl, verdeeld over een eigentijdse- én crèmeversie, en de originele kopie met een alcoholgehalte van liefst 69%. Prijs per box: 21,99 euro. (StV)

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee