'Verboden aflevering' Fawlty Towers toch weer op streamingdienst BBC 15 juni 2020

De aflevering 'The Germans' van Fawlty Towers die deze week verwijderd werd van streamingdienst UKTV vanwege racistisch taalgebruik, is binnenkort weer te zien, meldt de BBC. UKTV zegt in een verklaring dat het oude afleveringen van komische series van "extra context en waarschuwingen" gaat voorzien. Dat gebeurt ook bij de gewraakte aflevering van Fawlty Towers.

