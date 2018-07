"Verbluffend wat hij deed" Red Bull-baas 02 juli 2018

Hoe indrukwekkend de prestatie van Max Verstappen gisteren was: het werd nog duidelijker toen we de uitleg van zijn teambaas hoorden. Zei Christian Horner: "De linkerachterband kreeg het zeer zwaar te verduren. Max wist dat hij die moest sparen. Dat deed hij in de bochten naar rechts, waar die band zwaar wordt belast. En wat hij zo verloor, compenseerde hij in andere bochten. Ondertussen vroeg hij ons constant naar een stand van zaken, met die banden. Verbluffend, de maturiteit waarmee hij dat aanpakte." (JB)