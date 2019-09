Exclusief voor abonnees "Verbied rookruimtes in cafés en restaurants" 30 september 2019

Als het van Kom op tegen Kanker afhangt, zijn aparte rookruimtes in cafés en restaurants binnenkort verboden. De organisatie stapt naar de rechter omdat die ruimtes in strijd zouden zijn met een verdrag van de Wereldgezondheidsorganisatie. In Nederland had een gelijkaardige klacht succes. Daar zijn aparte rookruimtes in horecazaken nu verboden. Bij ons mag het voorlopig nog wel, al zijn er strikte voorwaarden. Horeca Vlaanderen vindt dat die rookruimtes net een goede oplossing zijn. "Uitbaters zorgden er daarmee voor dat er niet meer in het café of restaurant gerookt wordt, en dat er toch een faciliteit is voor rokers", zegt directeur Matthias De Caluwe. "Ze nu afschaffen is voor ons niet aan de orde."

