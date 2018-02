"Vele wissels problematisch, maar noodzakelijk" BÖLÖNI 23 februari 2018

Sinds de winterstop gebruikte Antwerp-coach Laszlo Bölöni al 24 verschillende spelers in 6 wedstrijden, maar veel punten leverde dat nog niet op. Ook Bölöni zelf vindt de vele wijzigingen problematisch. "Maar als de prestaties van bepaalde spelers niet voldoen of er zijn schorsingen, dan kan ik niet anders. In een ideale wereld heb ik een vast basiselftal, of toch een vast vijftiental." In december verzamelde Antwerp nochtans heel wat punten met min of meer dezelfde ploeg. Ook voor de match tegen Racing Genk kondigt Bölöni weer wat wissels aan. "Tegen Oostende was het niet slecht, maar dat is niet goed genoeg. Al zal het tegen Genk niet makkelijk worden. Vooral op het middenveld hebben ze enorm veel kwaliteiten." (DPB)

