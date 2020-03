Exclusief voor abonnees "Veertien maanden om nog beter te worden" Martínez spreekt fans toe 18 maart 2020

00u00 0

Bondscoach Roberto Martínez schaarde zich gisteren via een videoboodschap achter de beslissing van UEFA om het EK met een jaar uit te stellen. "Sportief is het uitstel een teleurstelling, maar nu telt enkel de algemene volksgezondheid", beseft ook Martínez. "We moeten sociale verantwoordelijkheid tonen en met zijn allen het virus te lijf gaan dat Europa en de wereld in zijn greep houdt. Alles wat mogelijk is, moeten we in het werk stellen om te vermijden dat deze onzichtbare vijand onze geliefden, en vooral de ouderen, van ons wegneemt. De Rode Duivels zijn een inspirerend team en dus moeten en willen we deze rol ook vervullen in de onwerkelijke tijden die we nu beleven. Om te beginnen door onze fans op te roepen thuis te blijven."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis