"Veelbelovende start"

Vanmiddag zit de zomerstage van Antwerp FC er alweer op. Tijd voor een terugblik met Ivan Leko, die er ondertussen zijn eerste (oefen)match als coach van de Great Old opzitten heeft. "I like what I see." Het is met een grote glimlach dat Ivan Leko zich in het salon van Hotel Klosterpforte in Marienfeld neervlijt. "We zijn nu bijna drie weken bezig, en als je de training vandaag vergelijkt met de eerste training, zie je toch al een grote evolutie. Ook van de oefenmatch was ik aangenaam verrast. De start is veelbelovend, op elk vlak. Maar we moeten rustig blijven, we zijn nog maar net bezig. Dit is een marathon, geen sprint. Genk, Gent, Club, Standard, ja zelfs Anderlecht: we mogen onszelf daar nu niet mee vergelijken. We verloren de meeste spelers van allemaal én er is een nieuwe coach. Wij deden al drie goeie transfers (Butez, Boya en Verstraete) en kiezen duidelijk kwaliteit boven kwantiteit. Het team hier op stage is niet het definitieve team. Hoe sneller we volledig zijn, hoe beter." (MVS)

