"Veel zin, maar nog even afwachten hoe druk het wordt"

Tia Hellebaut (42) Olympisch kampioene hoogspringen 08 juni 2020

00u00 0

En of Tia Hellebaut zin heeft om weer op restaurant te gaan. De WhatsAppjes die ze ons stuurt, zijn vergezeld van talloze foto's van smakelijk gedresseerde borden bij De Stokerij in Hasselt. "Zij staan als eerste op mijn verlanglijstje. Omdat ik hun lekkere eten en de gezelligheid daar mis. Al wil ik wel nog even wat voorzichtig zijn. Zo meteen volop in de drukte gaan zitten, lijkt me nog niet iets waar ik zin in heb. Ik wacht nog even af, maar als ik ga, is het met mijn bubbel met vrienden."

