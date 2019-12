Exclusief voor abonnees "Veel nieuwe Lampteys in mijn academie" 23 december 2019

00u00 0

Anderlecht gaat samenwerken met de Glow Lamp Academy van Nii Lamptey (45) in Ghana. Lamptey, nog steeds de jongste debutant ooit bij Anderlecht, gaf gisteren de aftrap van de wedstrijd tegen Genk. De man die door Bernard Tapie ooit 'de nieuwe Pélé' werd genoemd, zat voor de match samen met sportief directeur Michael Verschueren. Back to the roots.

