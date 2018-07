"Véél geluk gehad" Gilbert geeft op 25 juli 2018

00u00 0

De Tour van Philippe Gilbert is voorbij. De Quick.Step-renner reed alleen op kop de Portet d'Aspet af toen hij een bocht verkeerd inschatte en met een rotvaart over een muurtje zo'n drie meter diep in een ravijn verdween. Als bij wonder kon de oud-wereldkampioen met wat hulp weer naar boven klauteren en zijn weg verderzetten, maar na de finish viel het verdict: gebroken knieschijf, exit Ronde van Frankrijk. Pas toen de Waal de tv-beelden had gezien, sijpelden de emoties binnen. "Verschrikkelijk. Ik heb veel geluk gehad. Héél veel geluk", klonk het met gebroken stem, waarop de renner in tranen de bus opstapte.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN