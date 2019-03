"Vastgebonden, geslagen en verbrand" Vijftiger dood gevonden in gîte 14 maart 2019

De Vlaamse eigenaar (80) van een vakantiewoning in de Ardennen heeft gisterochtend het lichaam van een huurder ontdekt in zijn gîte, in het dorpje Forzée (Namen). De Genkse vijftiger was vastgebonden, geslagen en op meerdere plaatsen verbrand. Volgens de krant 'La Dernière Heure' kwam het gezelschap dinsdagnamiddag aan. De eigenaar wou hen die dag nog taart brengen, maar trof de huurders niet aan in het huisje. Gisterochtend keerde hij terug, en ontdekte hij het lichaam. Het parket van Namen kwalificeert de feiten voorlopig als doodslag. Tientallen speurders waren nog tot 's avonds bezig met sporenonderzoek en ook de drie medehuurders - ook Genkenaren - werden gisteravond nog gezocht.

