Exclusief voor abonnees "VAR mocht zich niet mengen bij rood voor Deschacht" HET OORDEEL VAN HUISREF POTS 05 augustus 2019

00u00 0

Vrolijke vrienden waren Olivier Deschacht en Nathan Verboomen niet. Na twintig minuten gingen de twee een eerste keer in discussie bij vermeend hands in de zestien, maar corrigeerde de VAR. Kort na rust weer animo toen de ref rood trok voor een tackle van Deschacht op Amallah. Ondanks een nieuwe tussenkomst van de videoref, bleef Verboomen bij zijn beslissing. "Ik ga me tegen mezelf beschermen door niks te zeggen", verontschuldigde Deschacht zich na afloop. "Maar je mag schrijven dat het om te lachen is." Het oordeel van onze huisref Tim Pots: "Lambrechts gaat hier voor de 'betere' beslissing. Er waren argumenten om te laten doorspelen, maar ook voor een fout. Zo koos Deschacht voor een vliegende ingreep met gestrekt linkerbeen en raakt hij per toeval met rechts de bal en Amallah. Aangezien hij de laatste man was, moét je - ongeacht de zwaarte van de fout - rood trekken. Geel was geen optie. Weet je, de VAR mocht zich niet mengen in deze fase. Als Verboomen de ingreep van Deschacht gevaarlijk vond, moet je je daar als VAR bij kunnen neerleggen." (VDVJ)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis