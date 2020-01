Exclusief voor abonnees "VAR kwam twee keer terecht niet tussen" HET OORDEEL VAN HUISREF POTS 27 januari 2020

00u00 0

Hands of niet? Twee keer schreeuwde Cercle om een penalty, even vaak bleef het stil bij de VAR. Eerst was er de fase met Luckassen. "Daar is het cruciaal om te kijken of de arm dicht genoeg bij het lichaam was", aldus onze huisref Tim Pots. "Dat was volgens mij het geval: de hand was iets verder, maar de elleboog van Luckassen plakte er bijna tegen. En net daar leek mij het contact te zijn. Bovendien was het beeld niet geweldig duidelijk, een extra reden waarom de VAR niet tussenkwam. Omgekeerd zou hij dat evenmin gedaan hebben, mocht Boucaut een penalty gefloten hebben."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis