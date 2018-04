"VAR heeft match mismeesterd" 30 april 2018

De Gentse supportersfederatie reageert bijzonder misnoegd op de rol van de VAR gisteren. "Normaal reageren wij nooit op beslissingen van de arbitrage", zegt woordvoerder Dirk Vos. "Maar wat hier gebeurde, is bedenkelijk. Er wordt een offside gefloten die er geen is, er wordt voor de rust ook nog een duidelijke penalty voor Gent niet gefloten, waarbij ook de VAR niet tussenkomt. Na de rust wordt een volkomen legaal doelpunt van ons afgekeurd. Er is contact tussen Janga en de verdediger van Standard, maar er is helemaal geen sprake van een duwfout. De VAR heeft deze wedstrijd compleet mismeesterd. We vinden dat we moeten reageren, want wat hier gebeurde, is heel erg fout." (RN)

