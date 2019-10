Exclusief voor abonnees "VAR ging niet in de fout bij penaltyfase Standard" 08 oktober 2019

Het Referee Department heeft gisteren gereageerd op de drie meest besproken VAR-fases van afgelopen weekend. Zo ging videoref Nicolas Laforge twee keer in de fout. Vrijdagavond door het doelpunt van Chadli af te keuren en zondag in Club Brugge-AA Gent door niet tussen te komen voor een fout van Mechele op Yaremchuk. Voor de fout van Haroun op Avenatti tijdens Antwerp-Standard - scheidsrechter Lambrechts vond het geen overtreding - werd terecht niet ingegrepen door de VAR aldus het Referee Department. "Geen clear and obvious error." (VDVJ)