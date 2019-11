Exclusief voor abonnees ...Vanderhaeghe "Hij zal meer ambitie tonen tegen Anderlecht" De coach over... 23 november 2019

Vercauteren ziet tegen Kortrijk 'oude bekende' Yves Vanderhaeghe terug, nu als coach. In het seizoen 2005-2006 speelde Vanderhaeghe in het Anderlechtmiddenveld onder coach Vercauteren, die hem toen wel vaak op de bank zette: "(grijnst) Ik herinner me nog wat Yves toen tegen mij zei, ook al was dat niet juist. Maar het is normaal dat iemand die niet speelt, ontgoocheld is en eerlijk zegt wat hij denkt. Dat apprecieer ik zelfs. Yves zal nu misschien meer ambitie hebben tegen Anderlecht. Ik bedoel: het zal anders zijn voor Yves, zoals het ook voor Mboyo, Lepoint of Kage anders is tegen Anderlecht." Of Vanderhaeghe ook van Vercauteren als trainer iets opstak? "Ik hoop dat ik iets betekend heb, maar Yves heeft zijn eigen profiel en dat zal zo blijven." (BF)

