Exclusief voor abonnees "Vanden Borre is nog niet klaar" VERCAUTEREN 25 oktober 2019

Zijn 32ste verjaardag gisteren - dikke proficiat - gaat voorlopig niet gepaard met een rentree. "Hij is nog niet klaar", aldus Frank Vercauteren over Anthony Vanden Borre. "We hebben twee weken geleden gekeken of hij in de oefenmatch tegen Mechelen kon meedoen, maar het bleek te vroeg. We gaan niks forceren, we evalueren het dag per dag, week per week." De komende weken denkt Anderlecht opnieuw aan wat vriendschappelijke wedstrijden waarin Vanden Borre mogelijk zijn eerste minuten kan maken. RSCA maakt er geen geheim van dat het op termijn op de rechtsachter rekent voor de A-ploeg. "De poort staat open." (PJC)