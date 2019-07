Exclusief voor abonnees "Vandaag alles op Ewan"... 09 juli 2019

Met de bergtrui van Tim Wellens boekte Lotto-Soudal zijn eerste succes deze Tour. Maar was het eigenlijk niet de bedoeling om voor ritwinst te gaan met Ewan? "Na onze analyses van de rit bleek het slot van de etappe toch te lastig", aldus general manager John Lelangue. "We hebben Caleb daarom de raad gegeven om zich niet te forceren. Vandaar dat hij zo vroeg afhaakte. Er komen betere kansen voor hem. Zoals de rit naar Nancy. Daar zullen we voluit zijn kaart trekken." (NVK)