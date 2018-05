"Vanaf nu moet het in een ontsnapping gebeuren" WELLENS EN STYBAR GOKKEN EN VERLIEZEN 17 mei 2018

Tim Wellens startte gisteren aan de Basiliek van Assisi met grote ambities. "De aankomst is me op het lijf geschreven. Een finale met veel draaien en keren, gevolgd door een stevig klimmetje tot aan de streep. Als ik me in de slotfase goed kan positioneren, maak ik kans op de zege", vertelde hij vooraf. Wellens zag Battaglin als zijn voornaamste concurrent. "Ik hoop dat we samen met LottoNL-Jumbo (team van Battaglin, red.) de koers kunnen controleren. Wellicht is dit mijn laatste kans op ritwinst in deze Giro." De etappe verliep voor Wellens zo goed als perfect: de vluchters van de dag werden net voor het ingaan van de finale ingerekend en Wellens zat effectief waar hij moest zitten. Tot op vijf kilometer van de finish Zdenek Stybar in de aanval trok. Wellens glipte mee en de twee sloegen een kloof van een kleine tien seconden. "We hoopten op een aarzeling in het peloton", vertelde Stybar na afloop. "Stel dat de favorieten wat naar elkaar keken, hadden we misschien twintig tot dertig seconden kunnen pakken. Met Tim had ik een sterke partner in crime. Maar het bleek wishful thinking. Toen Yates me op de 'grote plateau' voorbijreed, deed ik net geen verkoudheid op." Wellens hield het in de spits iets langer vol dan de Tsjech van Quick.Step, maar ook hij werd in de slotkilometer voorbijgesneld door de klassementsrenners. "Toen Yates bij me kwam, stond ik als het ware aan de grond genageld. Gegokt en verloren, dus. Te vroeg gegaan? Het voelde op dat moment goed aan. Ik geloofde in de overwinning." Zowel Wellens als Stybar hoopt zich de komende anderhalve week nog eens te tonen. "Al was dit de laatste finish waarop wij het verschil konden maken", klonk het in koor. "Als we ons nog willen onderscheiden, dan zal het via een ontsnapping moeten. Al is het ook dan allesbehalve evident om voor de overwinning te strijden." (DNR)

