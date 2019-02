"Vanaf minuut 1 vol op gaspedaal" Coach Salzburg 14 februari 2019

Salzburg-coach Marco Rose is op zijn hoede. "Club heeft ongelooflijke fans. We zullen warm onthaald worden. Dit seizoen hebben ze twee gezichten getoond. In de competitie vallen de resultaten wat tegen, maar in Europa zijn ze heel sterk. In de Champions League hebben ze het héél goed gedaan. Ze zijn goed georganiseerd, schakelen snel om en spelen goed voetbal. Ik ben ervan overtuigd dat we hun Europa-gezicht zullen zien. Die wedstrijden nemen ze heel serieus. Je ziet dat ze er plezier in vinden. Onze winterstop was lang, maar we zullen ons niet inhouden. Vanaf de eerste minuut gaan we vol op het gaspedaal." (TTV)