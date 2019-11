Exclusief voor abonnees "Vanaf maandag stuurt Turkije IS'ers terug, ook Belgen" 09 november 2019

00u00 0

De Turkse overheid start maandag met de repatriëring van in Turkije opgesloten IS-strijders. Dat heeft de Turkse binnenlandminister Suleyman Soylu gezegd. Voor België zou het gaan over minstens drie vrouwen. Naar welke herkomstlanden de eerste IS'ers vertrekken, verduidelijkte Soylu niet. Maar het zou wel uitsluitend gaan over gevangenen die recent zijn opgepakt in het noorden van Syrië. Door het Turkse offensief konden daar veel IS'ers ontsnappen uit de Koerdische kampen en gevangenissen - van wie een deel daarna werd ingerekend. Voor zover geweten, geldt dat voor drie Belgische vrouwen en hun zes kinderen: Fatima Benmezian (24), Bouchra Abouallal (26) en Tatiana Wielandt (27).

