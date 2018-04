"Vanaf de eerste seconde gaan ze hier uit dak" Regi verovert Japan 20 april 2018

Regi is zijn territorium nog maar eens aan het uitbreiden. Na Zuid-Afrika gaat hij nu ook de Japanse markt op. Momenteel verblijft hij in Tokio, waar hij tot resident dj benoemd is een nachtclub. Dat vertelde hij gisteren op Qmusic. "Ik ben hier een vaste dj zoals dj F.R.A.N.K. in de Carré bijvoorbeeld. Dat is best gek", zei hij. Er is wel een verschil met de Belgen en de Japanners op vlak van feesten. "Belgen zijn een heel moeilijk publiek, hé. Japanners daarentegen gaan al bij de eerste seconden van je nummer uit hun dak."

