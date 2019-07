Exclusief voor abonnees "Van zo'n show alleen maar kunnen dromen" Producer Hans Francken 01 juli 2019

Producer Hans Francken is trots op 'zijn' IBE. "We waren voorbereid, hadden de set goed opgebouwd, maar uiteindelijk is het aan hem om dat allemaal waar te maken. En daarin is hij meer dan geslaagd. Van dit scenario hadden we alleen maar kunnen dromen", reageert hij. "Iedereen kijkt met een vergrootglas naar je, als je 'The Voice' wint. Maar IBE is wel de eerste die die springplank zo kan verzilveren. Nu kan zijn parcours alleen maar in stijgende lijn gaan, daar ben ik van overtuigd."